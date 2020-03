C’est à l’occasion d’une visite organisée au Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta, Géorgie, que le président américain a tenu à être très clair, si cela ne dépendait que de lui, il ne permettrait pas croisiéristes actuellement bloqués sur un navire au large de la Californie, de rentrer sur le sol américain.

Une information confirmée par Mike Pence, qui a ajouté que sur les 3.500 personnes présentes sur le Grand Princess, 21 ont été testées positives au coronavirus. Sur ces 21 personnes, 19 sont des membres de l’équipage alors que 2 autres sont des touristes ayant pris part à ce qui devaient être des vacances exceptionnelles. En collaboration avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et les agences gouvernementales, un plan a toutefois été établi afin de permettre au navire de rentrer, s’amarrer au milieu d’un petit port.

21 personnes atteintes du virus, sur un bâteau

Interrogé à ce sujet, Mike Pence a ajouté que toutes les personnes présentes sur le bateau seront testées et analysées. Celles qui présenteront des risques, seront alors placées en quarantaine alors que celles et ceux qui auront besoin d’une assistance médicale, la recevront. Un constat que le président Trump ne semble pas forcément partager, lui qui a affirmé qu’il aurait bien laissé ces personnes sur le navire le temps qu’elles puissent se soigner. Cependant, la décision ne lui reviendra pas et c’est sera aux experts médicaux ainsi qu’au vice-président Mike Pence de choisir la marche à suivre.

Le Congrès réclame plus de visibilité

Les États-Unis semblent comprendre l’importance du danger sanitaire du coronavirus et ont confirmé par la voix de son président que de plus en plus de tests contre le coronavirus étaient actuellement créés dans les usines. Le Dr. Lisa Maragakis, interrogée par le Congrès ce vendredi a pour sa part affirmé que les Américains étaient en retard à ce niveau-là et qu’il fallait absolument rendre les tests opérationnels et accessibles à tous, le plus rapidement possible.