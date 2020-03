A l’heure actuelle, on peut affirmer sans se tromper que le coronavirus représente la plus grande menace à l’échelle planétaire. Le Covid 19 est doté d’une virulence incroyable et a la possibilité de se propager très rapidement. Les différentes mutations du virus font qu’il est difficile à circonscrire, cela fait plusieurs mois maintenant que la communauté scientifique mène des recherches effrénées pour tenter de trouver un remède au virus.

En Chine, épicentre de la maladie, il semble que la propagation du virus soit entrain d’être maîtrisé comme l’a annoncé le président chinois, Xi Jinping. Cependant, dans les autres zones du globe, le Coronavirus a installé un climat de psychose total. L’Italie, qui est le pays européen le plus touché (12.462 cas de contamination et 827 décès) a mis en place depuis plusieurs jours, un plan de mesure draconien pour contrer le virus. Il faut sans doute remonter à la période des deux Grandes guerres mondiales pour constater pareille situation d’urgence dans le pays. Le sport italien subi de plein fouet le contexte actuel, le gouvernement transalpin a décidé d’annuler tous les grands rendez-vous sportifs jusqu’à Avril.

Les célébrités ne sont pas épargnées

Le mythique club de la Juventus Turin qui vient de jouer un match de championnat, a enregistré son premier cas de Coronavirus. En effet, le jeune défenseur de la vieille Dame, Daniele Rugani (25 ans) a été déclaré positif au Covid 2019, lui et ses coéquipiers furent immédiatement placés en quarantaine. La star du club, Cristiano Ronaldo, qui se trouve actuellement au Portugal aux côtés de sa mère qui se remet d’un AVC à décider de ne pas retourner en Italie vu la situation de contagion au sein du vestiaire turinois, CR7 a pris le soin de prévenir son club qui s’est conformé à la décision de sa star.

De l’autre côté du globe, en Australie, le célèbre acteur Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont eux aussi été contrôlés positifs au Covid 2019. Présent sur l’État continent dans le cadre du tournage d’un film, le couple a été placé en quarantaine, à travers les réseaux sociaux, l’acteur du mythique Forest Gump a tenu à rassurer le grand public sur son état de santé et celui de sa femme.