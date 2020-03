L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), lorsqu’elle avait déclaré l’épidémie pandémique ; le nouveau coronavirus avait infecté plus de 125 000 personnes et tué plus de 4 600 personnes de par le monde. Une situation de crise qui n’épargnait aucune partie du globe même si l’Afrique par rapport aux autres continents semblait relativement moins affectée. Ce jeudi néanmoins, le gouvernement du Gabon déclarait son premier cas confirmé ; et au Nigeria, la superstar Davido annulait un concert déjà débuté dans le nord de l’Amérique.

Déjà une centaine de cas en Afrique

L’Afrique aurait déjà, malgré le faible impact de la maladie sur le continent, près de 134 cas confirmés dans plusieurs pays. Et après, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc les trois pays les plus récemment touchés, ils avaient déclaré leurs premiers cas lundi dernier ; c’était au tour du Gabon de se déclarer touché. Ce jeudi, c’est par un communiqué du gouvernement que la population gabonaise avait été avertie de la confirmation du premier cas sur son territoire.

Le patient, un gabonais, aurait rapporté le virus de la France, précisément de Bordeaux où il avait séjourné jusqu’au 08 Mars dernier, date de son arrivée à l’aéroport international Leon Mba de Libreville. Flashé à ce moment-là, le patient, un « jeune homme de 27 ans » n’aurait selon le communiqué, présenté « aucuns symptômes », mais les aurait développé quelques jours plus tard. Le Gabon devenait de ce fait, le deuxième pays d’Afrique centrale après le Cameroun, à déclarer un cas confirmé en son sol.

Une inquiétude grandissante

Face une expansion galopante de la pandémie, des pays européens comme la France où l’Italie, des milliers de cas, prenaient des mesures drastiques, allant jusqu’à décréter des ‘’états d’urgence’’, où rassemblements et déplacements étaient soigneusement réglementer. Aux USA, alors même que des cas commençaient à faire éruption, le président Trump, refusant de prendre un quelconque risque, avait préféré fermer les portes du pays à près d’une vingtaine de pays européens.

Dans cette optique, la superstar nigériane, Davido qui avait débuté une tournée nord-américaine le 28 février dernier, avait dû se résoudre à annuler la suite de sa tournée. C’est Via twitter, que Davido avait annoncé sa décision de report. « Je suis attristé de mettre fin à ce qui a été une tournée (…) fantastique jusqu’à présent, mais le report est la bonne chose à faire. La santé et la sécurité de mes fans et de mon personnel sont primordiales et rien d’autre n’a d’importance. Soyez en sécurité et à bientôt! Dieu soit avec nous tous » avait-il publié en substance. La tournée qui devait se poursuivre jusqu’au 11 avril prochain est désormais reportée sine die.