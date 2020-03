Aux USA, le nombre d’infectés du coronavirus augmente de jour en jour. Le président américain Donald Trump est de plus en plus accusé d’avoir déformé la réalité de l’épidémie il ya quelques semaines. Acculé M. Trump a une fois encore pointé du doigt les médias qu’il a accusés de désinformer les populations dans le seul but de lui nuire :

« Nous avons un plan parfaitement coordonné et bien préparé à la Maison-Blanche » a-t-il tweeté comme pour rassurer les populations qui cèdent déjà à la panique un peu partout dans le pays. De New York en passant par d’autres grandes villes, le nombre de contaminés au virus explose dans le pays. Même si on est loin du scénario chinois ou italien, les autorités font tout leur possible pour tenter de contenir la maladie. L’état de New York et la Californie ont d’ailleurs décrété l’état d’urgence.

Dans le même temps, le célèbre sénateur du texas Ted Cruz a annoncé sa mise en quarantaine. Une initiative qu’il a prise de son propre chef après avoir été en contact avec une personne contaminée par le Coronavirus lors d’un rassemblement des conservateurs. Pour l’heure rien n’indique qu’il est lui-même contaminé. Dans un communiqué rendu public il y a quelques heures, il s’est montré rassurant :

“Étant donné que l’interaction a eu lieu il y a 10 jours, que la période d’incubation moyenne est de 5 à 6 jours, que l’interaction a duré moins d’une minute et que je n’ai aucun symptôme actuel, les autorités médicales m’ont informé que les chances de transmission de l’autre personne pour moi était extrêmement faible ” a-t-il affirmé