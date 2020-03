Le géant du numérique Alibaba a promis de venir en aide aux africains en livrant à chaque pays du continent 20 000 kits et du matériel de prévention du coronavirus. Une partie du matériel a été livré en Ethiopie ce dimanche 22 mars 2020. L’Afrique semble trouver un bienfaiteur en ces temps où l’humanité traverse une crise sanitaire du fait du Coronavirus. Selon RFI, l’Afrique fait partie des priorités de la Chine. A croire RFI , «une partie de la cargaison est arrivée dimanche 22 mars à Addis-Abeba, en Éthiopie ». Selon les informations, «un avion-cargo d’Ethiopian Airlines a transporté le précieux chargement ».

Le cargo contient 5,4 millions de masques, un peu plus d’un million de kits de test et aussi des dizaines de milliers de tenues de protection. C’est le fruit d’un accord avec le premier ministre Abiy Ahmed il y a huit jours. D’autres masques supplémentaires restent à venir. Et le centre de prévention et de contrôle des maladies de l’Union africaine a tenu à prévenir que le fait qu’il ait plus de masque ne veut pas dire qu’il n’y a plus de tests à faire. En priorité, ces masques vont être distribués aux personnes présentant des symptômes. Comme l’a annoncé l’Union africaine le jeudi 19 mars, le gouvernement chinois appuie le continent avec 10 000 kits de test donnés par le gouvernement chinois.

Chaque État africain va recevoir 20 000 tests, 100 000 masques et un millier de tenues. Selon le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant du commerce électronique, Alibaba, relayé par RFI, la distribution va commencer par les pays les plus exposés au Covid-19. Pour rappel, Alibaba a ouvert une plate-forme logistique dans la capitale éthiopienne. Et donc, Addis-Abeba va servir de foyer pour mieux distribuer le matériel. Il faut noter que le milliardaire chinois Jack Ma offre son aide à l’Afrique à travers sa fondation et son entreprise.