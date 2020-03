La coupe arabe de football des moins de vingt a vu le Sénégal sacré champion ce 04 mars 2020. Les Lionceaux réalisent une belle opération dans ce tournoi arabe qui s’est déroulé en Arabie Saoudite entre le 16 février et le 04 mars. Ils ont battu les aiglons de Carthage de la Tunisie sur la marque d’un but à zéro.

Samba Diallo marque le but de la victoire

C’est à la première minute de reprise au retour des vestiaires (46ème minute), que les Lionceaux ont réussi à ouvrir la marque dans cette finale face à une belle équipe tunisienne. Samba Diallo profitera d’un service dans la surface de réparation adverse pour tromper la vigilance du gardien de buts tunisiens. Le score n’évoluera pas et les Lionceaux remportent cette confrontation par un but à zéro au coup de sifflet final.

Le Sénégal avait largement dominé l’équipe de Bahreïn (5-0) en quarts de finale avant de s’imposer face aux pharaons de l’Égypte en demi finale par série de tirs aux buts après un nul 1-1 concédé à la fin des prolongations. Pour rappel le tournoi mettait en compétition 8 nations dont six africaines (Maroc, Tunisie, Egypte, Libye, Algérie et Sénégal) et deux du Moyen Orient (Bahrein et Irak).