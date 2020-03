Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés en finale de la Coupe arabe des nations des moins de 20 ans après avoir éliminé les Pharaons de l’Égypte en demi-finale au bout d’une rencontre âprement disputée. Les Lionceaux du Sénégal sont sortis victorieux au bout d’une séance de tirs aux but après un match nul d’un but partout à la fin des prolongations. Une victoire synonyme de qualification en finale.

Le Sénégal et la Tunisie en finale

Victorieux à leur tour du Maroc qu’ils ont largement dominé sur le score de quatre buts à zéro, les Aiglons de Carthage rejoignent le Sénégal en finale. En demi-finale, le Sénégal qui a évolué à dix après l’expulsion de son capitaine Dion Lopy à la 58ème minute a concédé le match nul à la fin du temps de jeu avant de remporter le match par série de tirs aux buts sur le score de six buts à cinq.

Invité dans cette compétition, la coupe se joue entre six nations africaines et deux asiatiques. Il s’agit d’une part du Maroc, de la Tunisie , de l’Egypte, de la Libye, de l’Algérie et du Sénégal et d’autre part du Bahrein et de l’Irak. La finale est prévue ce mercredi 4 mars 2020 à 17h30.