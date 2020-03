Un groupe d’artistes sénégalais nommé “RBS Crew” s’est mis à la tâche pour lutter contre le Covid-19 déclaré au Sénégal depuis début mars . Face au nouveau coronavirus qui est une maladie dont la contamination est très rapide, ces artistes ont décidé d’informer la population sur la façon de se prémunir. RBS Crew habille les murs de graffitis pour sensibiliser le public sur les mesures préventives à adopter.

Sensibiliser par l’art

Le collectif d’artistes s’est porté volontaire pour sensibiliser les sénégalais grâce à l’art. En cette période incertaine, il use du graffiti pour faire passer leur message. Ainsi, le groupe a réalisé des dessins sur le long des murs notamment à l’Université de Dakar et à Cambérene. Ses dessins visent à expliquer les règles et conduites à suivre en ce moment. On peut lire à travers leur message “se munir d’un masque de protection“, “se laver régulièrement les mains à l’eau et du savon“, “à défaut d’un mouchoir, tousser ou éternuer dans le creux du coude“… Ces jeunes graffeurs ont mis donc mis en oeuvre leur talent pour éveiller et sensibiliser le public sur les comportements visant à empêcher la propagation du virus Covid-19.

Le Sénégal enregistre depuis le début de l’ épidémie un total de 130 cas dont 18 guérisons. Une progression qui a motivé le chef de l’Etat à déclarer l’état d’urgence en limitant les déplacements via un couvre feu entre 20 heures et 06 heures.