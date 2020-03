Depuis plusieurs semaines, le monde fait face à la propagation du coronavirus (covid-19), qui continue de faire des victimes. L’Italie est le pays qui enregistre le plus de décès dû à la maladie, dont le nombre est évalué à plus de 9000. N’épargnant aucun contient, le virus continue sa propagation dans le monde avec plus de 24 000 morts et les cas confirmés estimés à plus d’un demi-million de personnes. Pour maîtriser le virus, plusieurs mesures drastiques ont été prises par les autorités des pays. Cependant, malgré ces dispositions, la covid-19 ne cesse de faire des victimes. Pour aider dans cette lutte contre le coronavirus, le gouvernement cubain a mis à contribution son savoir-faire médical, et a envoyé ses médecins dans certains pays touchés par la maladie.

140 cubains en Jamaïque

Le Cuba a ainsi envoyé plusieurs centaines de médecins à travers le monde, pour lutter contre le coronavirus. L’Italie bénéficie de l’aide des médecins cubains, dont 52 étaient venus à Milan le samedi 21 mars dernier. La Jamaïque, qui enregistre 26 malades du coronavirus, a accueilli 140 cubains, formés de 46 médecins et 90 infirmières. La République Dominicaine qui compte 11 malades, a reçu 5 médecins, 25 infirmières et 4 techniciens de laboratoire. Aussi Haïti avec 8 cas confirmés de covid-19, a-t-il reçu plus de 300 médecins et infirmiers. Cependant, alors que plusieurs pays font face à une crise sanitaire, les Etat-Unis qui comptent plusieurs centaines de décès liés au coronavirus, critiquent la coopération médicale cubaine.

« C’est le moment de pratiquer la solidarité »

Le département d’Etat américain trouve que les médecins cubains ne sont pas bien payés et sont obligés de travailler dans de mauvaises conditions. Il n’a pas fallu longtemps pour que les dirigeants cubains réagissent en accusant les USA d’immoralité. « La pandémie nous menace tous. C’est le moment de pratiquer la solidarité et de venir en aide à ceux qui en ont besoin » a déclaré le directeur adjoint de la communication de la diplomatie cubaine Juan Antonio Fernandez. D’après l’OMS, pour assurer un service sanitaire idéal, il faut 2,5 médecins pour 1000 habitants. Cuba dispose de 8,2 médecins, contre 2,6 pour les Etats-Unis.