Depuis les élections législatives suivies du référendum constitutionnel, des manifestations ont été menées par l’opposition depuis le dimanche 22 mars en Guinée Conakry. Ces heurts se sont poursuivis dans la nuit du mardi à mercredi 25 mars dans la ville de Nzérékoré occasionnant la mort de 70 personnes morts, selon l’opposition rapportée par wadr.org.

L’opposition demande justice

Une dizaine de personnes avaient déjà été arrêtées selon les autorités locales. L’opposition ayant boycotté les deux scrutins, accuse le pouvoir d’être le seul responsable de ces affrontements. Elle réclame également justice pour les victimes. Selon wadr.org, l’armée guinéenne a été dépêchée afin de ramener la paix dans la ville de Nzérékoré une des plus grandes villes du pays en Guinée forestière.

La version officielle

Le colonel Mouhamed lamine Keyta commandant de la zone de Nzérékoré précise qu’une dizaine de personnes, des « mercenaires », ont été arrêtées. Les manifestants auraient commis beaucoup dégâts matériels, brûlé des maisons, attaqué l’armée et ont même tiré sur des personnes. Toutefois, selon les autorités de l’armée guinéenne des mesures sont prises afin de faire revenir le calme et de maintenir la paix au pays. Ces heurts ont été entres autres la source des récentes frictions entre Conakry et Paris qui dénonce ces violences.