Le célèbre attaquant portugais de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo s’est récemment fait remarqué sur la toile, en bloquant un site de transferts de renom de tous ses réseaux sociaux, pour un classement qu’il ne semble pas approuver. En effet, le site allemand Transfertmarkt a placé dans un classement des joueurs à forte valeur marchande, CR7 à la 4ème place avec une valeur estimée à 77 millions d’euros.

Romelu Lukaku et lui sont à la même place

L’information a été donnée par Transfertmarkt sur Instagram. Le trio à la tête du classement est formé par le danois Christian Eriksen (93 millions d’euros), Paulo Dybala (87 millions d’euros) et Lautaro Martinez (82 millions d’euros). Cristiano Ronaldo se trouve donc à égalité avec l’attaquant de l’Inter Milan, Romelu Lukaku. Notons que CR7, reste toujours l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Cristiano Ronaldo fait tout pour être en pleine forme et être le meilleur. Alors qu’il vient tout juste de fêter son 35e anniversaire, l’attaquant de la Juventus de Turin ne cesse pas de mettre en branle les compteurs. En début de cette année, il avait battu un record. Selon un site de statistiques, il est le seul à avoir marqué au moins un but dans 15 différentes compétitions. La Ligue Europa et le Community Shield sont les seules compétitions au cours desquelles il n’a pas marqué de buts.