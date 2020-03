Plusieurs années après le départ de Barack Obama de la Maison Blanche, la Cour suprême est revenue sur la cyber-attaque qui a eu lieu au cour de son mandat. On retient de la décision de la dernière instance judiciaire que le principal mis en cause a été acquitté. Les faits incriminés remontent en effet en 2015. L’homme d’origine sud-coréenne avait été désigné comme responsable des messages de menace à l’endroit de la famille de l’ancien président Barack Obama.

Libéré sous caution en 2017

Le second message appelait au meurtre de l’ambassadeur américain en Corée du Sud. Le mis en cause aurait commis son forfait en utilisant l’accès à Internet depuis son domicile à Séoul. Cet homme âgé de 38 ans avait dans un premier temps été condamné pour ces faits par le tribunal du district central de Séoul. Pour tentative d’intimidation, il avait écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an et demi en novembre 2016.

Mais en mai 2017, il a été libéré sous caution. Avant la décision de la Cour suprême, sa culpabilité avait remise en cause l’année dernière. Pour les juges de la Cour d’appel, plusieurs étapes de la procédure souffraient de certaines insuffisances. Les éléments de preuve ne seraient pas suffisants. Les autorités judiciaires indiquaient notamment que les personnes chargées de l’enquête avaient violé les lois en vigueur dans le pays.