Avoir une administration publique intelligente. C’est la volonté du pouvoir en place et il met les petits plats dans les grands pour y parvenir. En effet, le conseil des ministres d’hier mercredi 18 mars a adopté le projet de décret portant mise en place de la plateforme nationale d’interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et son utilisation.

Cet acte marque le début de la phase opérationnelle du dispositif qui à terme aboutira à une dématérialisation de l’administration publique béninoise. La plateforme d’interopérabilité permettra de sécuriser les échanges de données entre les différentes structures de l’administration béninoise. On y intégrera à cet effet, un ensemble de technologies.

Mettre fin aux tracasseries des usagers de l’administration publique

Le conseil des ministres pense que le dispositif va favoriser le partage et la réutilisation des informations auprès des structures de l’administration publique pour accroître son efficacité et réduire les coûts aux usagers. La qualité des services fournis à ces usagers sera également améliorée par la mise en cohérence des services dématérialisés.

Les Béninois n’auront donc pas à passer par les tracasseries avant de se faire délivrer certaines pièces. Notons que projet de décret portant mise en place de la plateforme nationale d’interopérabilité, créé les structures de gouvernance de la plateforme et fixe les règles de son utilisation.