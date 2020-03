Facebook a donc décidé de sévir. En effet, l’actuel président américain Donald Trump utilisait le réseau social afin de proposer des publicités évoquant le recensement. Problème, en cliquant sur le lien mis en avant, les internautes était irrémédiablement redirigé vers le site de campagne pour les prochaines présidentielles, de Donald Trump.

Avocate, Vanita Gupta s’est félicitée de voir que les publicités du président, prêtant à confusion concernant le recensement de 2020, aient été retirées. En revanche, celle-ci a avoué se poser de nombreuses questions, notamment concernant la raison et la facilité déconcertante avec laquelle ces publicités ont réussi à se frayer un chemin jusqu’à être publiées. Un tacle adressé au réseau de Zuckerberg qui, au mois de décembre, a confirmé vouloir lutter efficacement afin d’empêcher quelconque interférence avec le processus de recensement.

Facebook retire des publicités signées Trump

Responsables de Facebook, Kevin Martin et Samidh Chakrabarti ont confirmé l’importance jouée par Facebook dans le cadre de ce recensement, la fiabilité des décomptes permettant de mieux gérer la façon dont les fonds fédéraux seront distribués. Mais les liens proposés par l’équipe Trump les renvoyaient directement sur un sondage demandant nom, prénom, âge et autres informations de contact. À la fin du questionnaire, les personnes ayant cliqué étaient invitées à faire un don pour la campagne du président américain.

Twitter se retire de la politique

Résultat, si les publicités ont été supprimées, les démocrates eux, n’en démordent pas et accusent Facebook de favoriser Trump et, plus généralement, les républicains. Facebook laisse effectivement de nombreuses publicités passer, même celles relayant des fake news. Twitter en revanche, a décidé de supprimer et bloquer toutes les publicités en lien avec la politique et ce, afin d’éviter de grands et longs débats concernant le bord politique du réseau.