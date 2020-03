Richard Burr est sénateur américain et un proche du président Trump. L’homme occuperait dans l’administration actuelle le poste de chef de la Commission du Sénat américain sur le renseignement. Seulement selon des révélations dans la presse américaine, le sénateur se serait rendu coupable de « délits d’initié » motivés par la crise du coronavirus. Aux USA, la pandémie avait déjà fait plus d’une centaine de décédés.

Deux poids deux mesures

Le président américain était alors même que la pandémie prenait de plus grandes proportions avec près de 6000 cas confirmés, était sous les feux des projecteurs. Et malgré la vigueur de ses prises de décisions et la « créativité » de ses mesures pour contrer l’impact de la maladie et empêcher sa propagation, le président Trump avait contre lui une bonne frange de la population qui lui n’arrivait pas à lui pardonner son « hésitation » et sa « légèreté » dans les premiers jours de contamination. Et parmi justement les personnes chargées de « renseigner » le président et lui faire prendre conscience de l’urgence de la situation, se trouvait en bonne position, Richard Burr, chef de la Commission du Sénat américain sur le renseignement.

Seulement, révélait la presse américaine, l’homme en public, avait semblé épousé l’idée du président comme quoi la nouvelle maladie ne serait pas un gros problème, et avait en quelque sorte encouragé « légèreté » du président sui la question. Alors qu’en privé, l’homme politique aurait prévenu des « donateurs » que la nouvelle pandémie pourrait être semblable à celle de la Grippe espagnole de 1918 qui avait fait plus de 50 millions de morts aux USA et dans le monde. Plus compromettant, le sénateur fort de cette conviction aurait conseillé et lui-même mené des transactions boursières sur des centaines de milliers de dollars.

« Délits d’initié »

Selon des observateurs, Richard Burr qui en plus de ses charges à la commission des renseignements, était également membre du comité sénatorial pour la santé, aurait donc utilisé les informations confidentielles en sa possession sur l’impact économique à venir de la pandémie pour éviter des pertes financières personnelles.

Le 13 février, le sénateur aurait dans ce qui représentait sa plus importante opération boursière sur une journée en 14 mois, vendu entre « 600 000 et 1,7 million de dollars d’actions ». L’on lui reprochait aujourd’hui d’avoir pris suffisamment au sérieux la menace « covid-19 » pour penser à préserver ses richesses, mais de n’avoir pas su communiquer cette « conviction » au président Trump.