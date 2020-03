C’est dans un contexte de crise traversée par le coronavirus (covid-19), que le vote du plan proposé par le président américain Donald Trump pour une relance économique, s’est soldé par un échec hier dimanche 22 mars 2020 au congrès. Ce projet de loi avait pour but de mobiliser environs 2000 milliards de dollars. Cependant, les discussions étaient déjà en cours dans les coulisses, afin de parvenir à un compromis réclamé par le locataire de la Maison Blanche. L’échec du vote au congrès a suscité la réaction du sénateur républicain John Cornyn.

Le gouvernement travaille en urgence avec le Congrès américain

« Les marchés vont plonger demain, et les économies de millions d’Américains avec » a-t-il déclaré. Au cours d’une conférence de presse à la Maison Blanche qui se déroulait tout au long du vote, le président américain a laissé entendre que le gouvernement américain travaille en urgence avec le congrès pour venir en aide aux millions de petites entreprises, salariés et secteurs, qui ont subi de plein fouet les affres du coronavirus. Cela, « alors qu’ils n’ont rien fait pour le mériter ».

Le congrès américain pas épargné

Selon le numéro un américain, ces fonds pourront venir en aide à l’économie du pays, qui décollera « une fois que tout cela sera fini ». En outre, Donald Trump n’a donné aucune information concernant la date de redémarrage de l’activité. Notons que le coronavirus n’épargne pas le congrès américain. Toujours hier dimanche, un premier sénateur avait annoncé avoir été testé positif à la covid-19. Cela, alors qu’il venait d’être en contact avec plusieurs de ses collègues.

Deux membres de la Chambre des représentants avaient également annoncé, au cours de la semaine, être touchés par le virus. Pour rappel, le coronavirus a pour la première fois fait plus de 100 morts en une journée. Ces décès amènent le bilan total à plus de 410 morts, hier soir et un minimum de 33 000 personnes infectées.