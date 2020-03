Le lundi 21 janvier 2019, le footballeur de Cardiff City, Emiliano Sala, était en route pour le club après avoir signé un contrat avec eux il y a deux jours, lorsque l’avion ‘’piper Malibu’’, qui le transportait, disparaissait du radar. Trois jours plus tard, la carcasse de l’avion était remontée de la Manche et le corps du joueur découvert. Mais selon un récent rapport de L’Air Accidents Investigation Branch, le pilote du joueur ce jour-là ne posséderait pas de licences.

Une révélation choquante

Selon l’AAIB, L’Air Accidents Investigation Branch, un organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens au Royaume-Uni, le pilote David Ibbotson n’était «pas autorisé» à piloter l’avion au moment de l’accident. Le vol aurait été effectué durant la nuit et selon l’organisme, le pilote n’aurait pas encore obtenu les certifications nécessaires pour les « vols de nuits ». Selon le rapport de l’AAIB, le pilote, de nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques, aurait tenté une manœuvre à une vitesse « bien supérieure à sa vitesse de manœuvre habituelle». Une décision que le pilote aurait prise justement pour éviter les mauvaises conditions météorologiques qui affectaient semble-t-il la visibilité.

Mais, David Ibbotson, au cours de la manœuvre aurait été affecté par un empoisonnement au monoxyde de carbone, induit par la grande vitesse, et aurait perdu le contrôle de l’avion. le rapport disait en substance : « Une perte de contrôle (…) rendue plus probable parce que le vol n’a pas été effectué conformément aux normes de sécurité applicables aux opérations commerciales. » En l’occurence: « un vol effectué selon les règles de vol à vue (VFR), la nuit, dans de mauvaises conditions météorologiques, et malgré le fait que le pilote n’avait aucune formation en vol de nuit et un manque de formation récente aux instruments d’entraînement. »

Réaction de Cardiff

Le club anglais de Cardiff City qui venait de faire l’acquisition du joueur avant sa disparition, avait tenu à faire une déclaration à la suite du rapport de l’AAIB. Selon le Club, « Il s’agit d’un travail détaillé et technique qui, tout en n’attribuant aucun blâme ou responsabilité, soulève un certain nombre de nouvelles questions (…) Le rapport met également en évidence un certain nombre de défis auxquels les organismes de réglementation sont confrontés pour arrêter les vols charters illégaux, dont l’utilisation répandue dans l’industrie du football (…) met en danger d’innombrables vies ».

Le club anglais serait toujours en litige avec le club français de Nantes au sujet du paiement des frais de transfert de 15 millions de livres sterling de Sala. Les ‘’Bluebirds’’ de Cardiff soutenant qu’ils n’étaient plus tenu du paiement intégral du montant de transfert parce que Sala n’aurait pas été encore officiellement un joueur de son écurie à sa disparition.