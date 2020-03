Suite à l’autorisation donnée par les juges de la Cour pénale internationale relative à l’ouverture d’une enquête pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre présumés en Afghanistan, les autorités américaines ont donné de la voix. A la faveur d’une rencontre avec les hommes des médias, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo s’est prononcé sur cette actualité.

Ce fut une occasion pour l’officiel américain d’étaler tout ce qu’il a comme grief contre l’institution et surtout contre l’action qu’elle a engagée. Pour le secrétaire d’Etat, il s’agit d’une « action vraiment stupéfiante venant d’une institution politique irresponsable se faisant passer pour un organisme juridique ». Il a également décrié le timing choisi pour l’ouverture de l’enquête. En effet, elle intervient alors que l’administration a signé un accord de paix sur l’Afghanistan.

Les USA annoncent des mesures

« Les Etats-Unis prendront les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et pour protéger notre peuple », a notamment assuré Mike Pompeo lors de cette rencontre avec les hommes des médias. La décision relative à l’ouverture d’une enquête pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre présumés en Afghanistan intervient après un premier refus des juges de l’institution basée à la Haye il y a environ un an. Cette décision vient ainsi annuler celle d’une procédure en première instance.

Notons que les autorités américaines n’avaient jamais caché leur avis sur la légitimité de cette institution. Les Etats-Unis ne sont pas membres de la Cour Pénale Internationale et le président américain avait menacé de sanction l’institution. La décision relative à l’ouverture d’une enquête pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre présumés en Afghanistan a été prise quelques jours après la révocation du visa de la procureure de la Cour Fatou Bensouda par Washington.