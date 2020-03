Aux USA, l’épidémie de Coronavirus s’étend depuis quelques semaines. Si les autorités, y compris le président Donald Trump ont pris la mesure de la situation, les populations américaines (et bien au-delà) commencent à s’inquiéter des chiffres annoncés chaque jour par les médias. Et pour cause, le nombre de malades n’a de cesse d’augmenter et des pays européens comme l’Italie et la France connaissent un pic de contaminations.

Face à la situation de plus en plus d’autorités prennent la parole pour appeler les populations au calme. C’est le cas de l’ancien président Barack Obama. Par le biais de son compte twitter et dans un style sobre et se voulant rassurant, l’ancien président américain a fait passer un message à ses compatriotes, en clair, comment se protéger et protéger sa communauté. « Protégez-vous et votre communauté contre le coronavirus avec des précautions de bon sens: lavez-vous les mains, restez à la maison en cas de maladie et écoutez les autorités sanitaires fédérales et locales. Gardez les masques pour les travailleurs de la santé. Restons calmes, écoutons les experts et suivons la science. » a affirmé Barack Obama.