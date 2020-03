En mars 2016, la Turquie et l’Union Européenne avaient signé un accord qui stipulait que les migrants, en majorité des Syriens, Afghans, Irakiens et Maghrébins devaient rester en Turquie. En contre partie, l’UE s’était engagé à verser une importante aide financière aux turcs. Mais voilà, il y a quelques jours, Recep Yayyip Erdogan mettant en avant le fait que l’UE ne respecte pas les termes de l’accord, a autorisé les migrants à traverser la frontière. C’est ainsi que des milliers de migrants ont afflué en masse vers la Grèce.

Le président turc avait menacé les européens d’agir ainsi s’ils ne revoyaient pas leurs positions en ce concerne l’accord de mars 2016. Ce Lundi 09 mars, s’exprimant sur les ondes de la radio française RTL, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen a exhorté les responsables européens à prendre des mesures de sanctions à l’encontre de Recep Tayyip Erdogan.

Marine Le Pen hausse le ton

Selon Marine Le Pen, Erdogan est grande partie responsable de la situation actuelle à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Dans le même temps, la dirigeante du RN a appelé le président français Emmanuel Macron a être extrêmement ferme envers Erdogan, elle a demandé à ce que l’ambassadeur en poste en Turquie soit rappelé et que celui de Turquie à Paris soit renvoyé. « Il va falloir faire preuve de fermeté à son égard, lui dire que forcer des migrants, de manière violente, à essayer de passer une frontière d’un pays européen est inadmissible, il faut le menacer et mettre en œuvre des sanctions si nécessaire » a déclaré Mme Le Pen