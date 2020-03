Ce dimanche, Martin Hirsch, président du directoire et directeur général de l’Assistance Publique – Les Hôpitaux de Paris (AP-HP), un établissement de Santé public du Type CHU mais à vocation européenne, rassurai ; son établissement ne « manquait pas de lits ». Au plus fort de la pandémie qui secouait l’Hexagone et laissait croire que la France serait rapidement dépassés dans la prise en charge des malades, les propos du directeur de l’AP-HP, tendaient à rassurer.

Les Hôpitaux de Paris ne sont pas encore submergés

Ce Dimanche donc, sur une chaine de télévision locale, Martin Hirsch, s’était voulu formel : « les Hôpitaux de Paris ne sont pas à saturation ». Les Hôpitaux de Paris; c’était 39 hôpitaux et centres hospitaliers réunis sous un seul directoire dont les principaux responsables, à savoir le Directeur Général et le secrétaire général étaient nommés par Conseil des Ministres. 35 Hôpitaux répartis sur l’ensemble du territoire français avec une capacité d’accueil évaluée en 2018 à près de 2823 places /jour et plus de 20 000 lits avec un personnel soignant évalué à plus 57 000 personnes.

Seulement la pandémie, qui malgré les nombreuses mesures restrictives pris par le gouvernement pour ralentir son expansion, donnait encore selon les chiffres de ce samedi 21 Mars, 674 morts et 16 018 cas confirmés avec « 1 559 cas et 112 décès supplémentaires en 24 heures ». Une situation qui tendrait à laisser craindre pour la capacité hospitalière de la France. Mais Martin Hirsch, s’était voulu rassurant « 1.200 ou 1.300 lits » seraient encore disponibles pour les patients les plus atteints. Ajoutait-il en outre, « nous continuons à pouvoir bien les prendre en charge et nous nous préparons pour, dans quelques jours, pouvoir encore augmenter ce nombre de lits disponibles ».

Un besoin de « renforts »

Cependant avait reconnu le Directeur des Hôpitaux de Paris, avec la progression actuelle, « une progression rapide » de la pandémie, ses structures gagneraient à être renforcées en matériels médicales et notamment en lits supplémentaires, mais aussi en personnel médical. Selon Hirsch, la France avait besoin que son personnel hospitalier « tienne dans la durée » et soit de tout temps disponible. Aussi avait-il lancé un appel à «ceux qui ont un diplôme de soignant, un diplôme de médecin et qui ne se sentent pas mobilisés » afin qu’ils sachent « qu’on a besoin d’eux ». Plus d’une demie douzaine de régions de France seraient aujourd’hui parmi les plus touchées ; dont la région île de France avec un peu moins de 4 000 cas et celle du Haut-Rhin avec plus de 3 000 cas.