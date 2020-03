La crise en Syrie va-t-elle se transformer en méga crise européenne? Alors que le président turc Erdogan a décidé d’ouvrir les frontières affirmant que son pays ne pouvait gérer seul cette crise, il semble que la Grèce va devoir faire face à une incroyable arrivée de migrants. Erdogan l’avait prédit, si rien n’est fait des millions de migrants frapperont bientôt aux portes de l’Europe. Si l’on est encore loin de ce décompte, il est à constater que depuis quelques jours, avec l’ouverture des frontières terrestres et maritimes turques, des centaines de migrants tentent de franchir la frontière européenne via la Grèce.

Une situation qui inquiète au plus haut point les européens, qui tentent depuis de trouver une issue à la crise. Ce mercredi, des dizaines de migrants ont tenté de traverser la rivière Evros dans le nord-ouest de la Turquie pour tenter d’atteindre la frontière terrestre avec la Grèce. Une traversée qui peut s’avérer dangereuse au regard des conditions (la plupart traversait à pied, marchant sur les abords jugés peu profonds mais avec des courants d’eau plus ou moins dangereux). D’après la chaîne euronews, la plupart des migrants seraient afghans et syriens. Ces derniers n’en ont que faire des risques encourus et tentent vaille que vaille de quitter la Turquie, depuis que les frontières ont été ouvertes. D’après certains témoins grecs, certains des migrants seraient convoyés via des canots vers les îles du pays.