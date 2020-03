Les membres du collectif Nio Lank ont organisé ce samedi 07 mars une cérémonie en l’honneur du coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage, Guy Marius Sagna, récemment sorti de prison après avoir passé près de trois mois de détention. Une occasion pour l’ancien ministre-conseiller du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, d’exprimer son “admiration” pour l’activiste.

La demande Moustapha Diakhaté à Guy M. Sagna

Parmi les personnalités politiques et membres de la société civile présents lors de la cérémonie, l’ancien membre de la mouvance présidentielle s’est illustré par ses témoignages sur Guy Marius Sagna : “Guy Marius Sagna est un citoyen conscient et exigeant. Il illustre les valeurs que toute notre jeunesse devrait avoir en bandoulière“. Ce dernier qui souligne l’attitude “spectatrice” de la population poursuit : “je ne veux plus que tu ailles en prison (…) c’est très difficile de se battre au Sénégal car les gens ont toujours une posture de spectateur“.

Guy Marius Sagna a obtenu la liberté provisoire après plusieurs mois de détention pour avoir participé à une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité. L’activiste avait été interpellé alors qu’il avait réussi avec d’autres manifestants à s’agripper aux grilles du palais présidentiel.

Le ministre renvoyé de son poste et du parti

Moustapha Diakhaté avait pour rappel été limogé par décret présidentiel de son poste de ministre-conseiller après s’être prononcé sur la question controversée du potentiel troisième mandat pour le président Macky Sall qu’il jugeait impossible. Attitude qui avait été décriée par ses anciens camarades de parti de l’APR. Son souhait plus tard de créer un mouvement au sein du parti au pouvoir a motivé ses camarades à le renvoyer de l’APR.