En début d’année, le prince Harry et sa compagne Meghan Markle ont pris une décision qui a ébranlé la famille royale britannique. En effet, le jeune couple princier a décidé de s’affranchir de la tutelle de Buckingham Palace et de prendre son destin en main en s’installant au Canada. Cette décision des Sussex a surpris plus d’un. C’est l’une des premières fois dans l’histoire de la monarchie britannique qu’on assiste à pareille situation.

Harry et Meghan se sont donc envolés pour le Canada où ils ont élu domicile à Vancouver. Ils sont en train de s’organiser avec leur fils, le petit Archie pour débuter une nouvelle vie. Durant la dernière semaine du mois de février, le Prince Harry avait débuté sa dernière série d’engagements officiels au Royaume-Uni. Selon les journaux britanniques, la reine Elisabeth II en a profité pour s’entretenir avec son petit-fils au château de Windsor, la résidence de la souveraine anglaise.

Les portes de Buckingham restent ouvertes à Harry

L’entretien aurait duré 4h d’horloge et les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets dont celui relatif à la décision d’Harry et de Meghan d’aller s’installer au Canada. Selon une source bien introduite, la reine Élisabeth II a signifié à son petit-fils que lui et sa compagne seraient toujours les bienvenus au sein de la famille royale.

La souveraine aurait par la suite indiqué à Harry qu’il reste très populaire en Angleterre et qu’il pourrait réintégrer ses fonctions dans la monarchie à tout moment. Il faut dire que depuis le Megxit, la reine Élisabeth II n’avait pas eu l’opportunité de discuter avec son petit-fils, elle est notamment attristée de ne plus avoir l’occasion de voir fréquemment son arrière-petit-fils, Archie.