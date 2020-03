Le nouveau coronavirus (Covid-19) s’est illustré ces derniers mois avec des décès qui se comptent par milliers et des nouveaux cas qui excèdent plus de 110 000 à travers le monde. Cependant, l’épidémie s’est fait ressentir sur le plan économique mondial. Aux Etats-Unis, le Covid-19 a provoqué une panique sur les marchés financiers, au point où la Banque centrale américaine (FED) a diminué ses taux de 0,50 points, à partir de la semaine écoulée.

Un choix qui n’a pas plu à Donald Trump

Ces taux se trouvent désormais dans l’intervalle de 1 à 1.25%. Mais ce choix fait par la Fed n’a pas du tout plu au locataire de la Maison Blanche, qui a estimé que cette disposition de la banque centrale est trop timorée. Ainsi Donald Trump a qualifié ce mardi 10 mars 2020, la banque centrale de « minable » dans sa façon de lutter contre l’impact du coronavirus.

« Notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et baissé trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de ceux de nos pays concurrents » a-t-il laissé voir sur Twitter. Selon lui, ces derniers sont maintenant confortés par un avantage « allant jusqu’à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises ». Il n’a pas manqué d’appeler la Fed à dominer le marché, plutôt que de se contenter de suivre de manière tardive la tendance de ses pairs.