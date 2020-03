D’après la presse française (JDD), le gouvernement penserait à passer à l’étape supérieure dans la lutte contre le coronavirus. Raison évoquée : le non-respect par les français des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus.

Les français respectent-ils les règles mises en place par le gouvernement Macron pour contrer la propagation du coronavirus ? Il semblerait que non, au regard du comportement des citoyens français ce dimanche dans les rues de Paris et environs. Face à cette journée ensoleillée beaucoup de personnes ne se sont pas retenues et ont pris d’assaut les parcs publics ignorant les recommandations demandant d’éviter les attroupements.

Vers une solution identique radicale

D’après le JDD, l’armée pourrait être mobilisée pour faire appliquer les consignes dans les régions où les hôpitaux sont surchargés. Il faut bien comprendre que la France ne dispose pas d’assez de lits de réanimation pour se permettre une explosion des cas graves qui sont jusque-là inexplicables. Les populations bercées par les discours d’appel au calme comparant le coronavirus à une simple grippe semblent ne pas comprendre que certains cas peuvent être graves sans qu’on puisse le prévoir. Parce que oui, beaucoup de personnes en guérissent, ou ont de banals symptômes, mais il arrive que certains aient des symptômes plus graves; c’est l’explosion du nombre de ces derniers que le gouvernement français veut à tout prix éviter.