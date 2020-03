Les points de désaccords entre le Kenya et la Somalie continuent de faire du bruit dans la presse. En effet, des affrontements ont eu lieu le lundi 02 mars 2020 entre les soldats de l’Etat autonome du Jubaland et ceux de l’armée somalienne, à la frontière avec le Kenya. Ces heurts ont connu des débordements, puisque des militaires somaliens se sont introduits dans la ville frontalière kenyane de Mandera.

Des propriétés auraient été détruites par des soldats

Selon les autorités kenyanes, ces soldats auraient « détruit des propriétés de citoyens » et auraient également entrepris « des activités agressives et belligérantes ». Les kenyans estiment que cela constitue une « provocation » non acceptable. Suite à ces affrontements, le président kenyan Uhuru Kenyatta a convoqué en session extraordinaire, hier mercredi 4 mars 2020 une réunion de son conseil national de sécurité.

La Somalie avait accusé le Kenya

Nairobi accuse donc Mogadiscio d’avoir non seulement violé la souveraineté de son territoire mais aussi son intégrité. Notons que ces allégations du Kenya surviennent dans un contexte où la Somalie l’a également accusé le mois dernier, de violer son intégrité territoriale. Au cours d’une réunion du conseil de sécurité des Nations Unies, l’ambassadeur somalien à l’ONU, Abukar Dahir Osman, avait indiqué que le gouvernement kenyan « viole la souveraineté » et « l’unité de la Somalie ».