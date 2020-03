Après avoir assisté à 23 attaques à la roquette qui ont visé les intérêts de l’Amérique en Irak depuis le mois d’octobre de l’année écoulée, l’Irak fait face une fois encore à une attaque à la roquette. Cette fois-ci les roquettes ont été tirées en plein jour, ce qui est très rare en Irak. L’attaque s’est produite hier samedi. Elle intervient quelques jours après la riposte américaine contre les brigades du Hezbollah qui avait fait au moins 6 morts. Selon le ministre américain de la défense, la riposte avait pour objectif de limiter leurs capacités à mener de futures attaques contre les forces de la coalition internationale anti-djihadistes emmenées par l’Amérique.

Une base américaine essuie une nouvelle attaque à la roquette

Au total 54 roquettes ont été tirées ce samedi. Parmi ce nombre, on compte 24 non explosées selon des sources concordantes. Jusque-là l’attaque à roquette n’a pas été revendiquée, mais Bagdad compte à partir de son enquête situer les responsabilités face aux auteurs de cette attaque. C’est pour la énième fois que les intérêts des Etats-Unis sont pris pour cible dans ce pays depuis l’automne dernier. C’est la base militaire de Taji, située au nord de la capitale où deux soldats américains et un britannique avaient été tués mercredi dernier qui a été une fois encore prise pour cible. Le bilan provisoire fait état de deux blessés selon des sources proches de l’armée. Ils sont tous des militaires de l’aviation irakienne à en croire la même source. Pour l’Etat américain, l’Irak ne met pas tous les moyens en œuvre pour contrer et empêcher ces attaques devenues de plus en plus récurrente. Notons qu’à cause du ciel couvert samedi dernier, les drones de surveillance de Washington qui devraient voler afin de prévenir d’éventuels risques n’avaient pas volé, a assuré une source proche de la sécurité américaine.