Trump s'en prend au Canada en suspendant le plus vieux comité militaire canada-américain

Le département américain de la Défense a annoncé lundi 18 mai 2026 la suspension de sa participation à la Commission permanente mixte de défense Canada–États-Unis, l’instance bilatérale de coordination militaire la plus ancienne entre les deux pays. La décision a été rendue publique par Elbridge Colby, sous-secrétaire américain à la Défense chargé des politiques, dans une publication sur le réseau social X.

Dans ce message, Colby invoque l’absence de « progrès crédible » du Canada en matière de dépenses militaires, ajoutant qu’il « n’est plus possible d’ignorer le fossé entre le discours et la réalité ». La publication comprend un lien direct vers le discours prononcé par le premier ministre canadien Mark Carney au Forum économique mondial de Davos en janvier 2026, dans lequel il appelait les puissances moyennes à s’unir face aux grandes puissances hégémoniques, sans nommer explicitement les États-Unis.

Une institution vieille de 86 ans mise en veille

Créée le 18 août 1940 à Ogdensburg, dans l’État de New York, à l’initiative du premier ministre canadien Mackenzie King et du président américain Franklin D. Roosevelt, la Commission permanente mixte de défense réunit des représentants des forces armées et des gouvernements des deux pays. Elle se réunit habituellement une fois par an pour examiner les questions communes de défense et formuler des recommandations. C’est la première fois depuis sa fondation qu’elle est suspendue.

La décision intervient alors que le Canada a officiellement atteint l’objectif de 2 % du PIB consacré à la défense fixé par l’OTAN, selon une annonce faite par Carney en mars 2026. Ottawa a également annoncé une cible de 3,5 % d’ici 2035, représentant 500 milliards de dollars canadiens d’investissements sur dix ans.

Réactions et lectures politiques

Justin Massie, professeur de science politique à l’UQAM, estime que la suspension constituerait « une vengeance contre le discours de Davos », tout en précisant qu’il s’agit de son interprétation au regard des éléments disponibles. Il note qu’aucun événement récent ne justifierait objectivement une dégradation des relations bilatérales en matière de défense.

Le gouvernement Carney n’avait formulé aucune réaction officielle en début de soirée lundi. Erin O’Toole, ancien chef du Parti conservateur du Canada, a qualifié la décision de Colby de « profondément erronée », relevant qu’elle intervenait au lendemain de la visite du président Donald Trump en Chine. Washington n’a fixé aucun calendrier pour une éventuelle reprise des travaux de la Commission, dont la suspension reste d’une durée indéterminée.