Controversée, Zineb El Rhazoui a une nouvelle fois provoqué la polémique sur les réseaux sociaux après avoir tenu des propos déplacés à l’encontre de l’Islam et, plus généralement, des religions. Affirmant ressentir de la pitié pour les croyants, elle ajoute ensuite espérer que la « déesse Raison » vienne sauver les personnes qui croient dur en la religion.

Ancienne journaliste au sein de Charlie Hebdo, désormais chroniqueuse chez l’Heure des pros, El Rhazoui vit sous protection policière depuis l’attentat contre le journal satirique, survenu en 2015. Depuis, elle enchaîne les dérapages et les mauvais buzz, à l’instar de sa nouvelle attaque sur Twitter, contre l’islam et les religions en général. Selon elle, il est temps que les Français se rendent compte que la religion ne fait peur qu’à celles et ceux qui croient en elle.

El Rhazoui provoque une nouvelle polémique

Un tweet qui a déchaîné les passions. Très vite, les commentaires fusent et un internaute affirme alors que ce message est gênant, voire agaçant. Cependant, en faveur du droit au blasphème et à la liberté d’expression, ce dernier refuse d’accabler plus que ça la journaliste qui lui répondra en affirmant que les seules religions capables d’accepter la critique sont les seules qui devraient avoir le droit d’être respectées.

Les religions, encore visées

Une nouvelle sortie polémique après qu’en décembre 2019, cette dernière eut émis l’idée de permettre aux forces de l’ordre françaises d’avoir le droit de tirer à balles réelles sur des groupes de manifestants ou de voyous, en cas d’embuscade. Une proposition qui avait alors suscité la polémique autour du plateau de l’émission de CNews.