Alors que la propagation du Coronavirus est en train de ralentir progressivement en Chine, l’Italie, qui est le deuxième foyer de contagion au monde est en état d’alerte maximale. Hier, mercredi 18 mars, le pays transalpin a comptabilisé 475 décès en 24 heures, à ce jour, le pays totalise 2978 morts pour 35713 cas, ces chiffres sont tout simplement hallucinants et si le Covid-19 continue de se propager ainsi, l’Italie va dépasser dans quelques jours la Chine comme pays ayant dénombré le plus de décès.

Dès les premiers cas de contamination, les premières autorités italiennes ont pris des mesures exceptionnelles pour faire face au Covid-19. Parmi ces mesures, le confinement total des habitants de tout le pays pour une période de longue durée. Tous les secteurs d’activité en Italie sont à l’arrêt, les grands rendez-vous sportifs et culturels ont purement et simplement été annulés. Le championnat italien de football a été suspendu et plusieurs joueurs de la Série A ont été testés positifs au coronavirus.

Ribéry fait parler son cœur

Le club de la Fiorentina est sans doute le club de l’élite professionnelle italienne à être le plus impacté par les effets de la pathologie. En effet, 10 personnes au sein du club furent contaminées par le Covid-19, parmi les malades, on dénombre des joueurs phares du club toscan. Lors du dernier mercato d’été, l’ex joueur star du Bayern Munich, Franck Ribéry a rejoint la Fiorentina pour y poursuivre sa carrière.

Il enchaînait les bonnes performances jusqu’à ce que le Covid-19 vienne changer les plans. Pour aider les hôpitaux italiens qui sont débordés, la Fiorentina a lancé une collecte de fonds afin de porter assistance aux différents personnels soignants. Franck Ribéry qui est réputé pour ses diverses actions dans le milieu social, a contribué à hauteur de 50000 euros à la collecte de fonds. Rocco Commisso le propriétaire du club italien a tenu à remercier l’ex international français en ces termes: “Je tiens à remercier Ribéry pour son don. Nous avons bien commencé, nous avons déjà récolté 420.000 euros sur un objectif de 500.000 euros” a déclaré le propriétaire depuis les USA