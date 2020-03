Des policiers de Los Angeles sont dans le viseur de la femme de la légende du Basketball. Ils auraient divulgué des images de l’accident ayant entraîné le décès du sportif. Kobe Bryant est décédé le 26 janvier sur la colline de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles avec huit autres personnes dont sa fille. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette affaire par le Los Angeles Times, les jours qui ont suivi l’accident, des images montrant des restes humains sur le lieu de l’accident ont été divulguées.

Le média américain a indiqué que des policiers seraient à l’origine de ces actes. Ces images circulent alors que Vanessa Bryant avait demandé quelques heures après l’accident aux autorités, de prendre des mesures dans le but d’interdire l’accès au lieu du drame aux photographes.

“Protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles”

«Cela revêtait une importance capitale pour elle, car elle souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles», a notamment fait savoir Gary Robb, un des avocats de Vanessa Bryant à la faveur d’un communiqué publié sur Instagram. Dans le communiqué, le conseil fait remarquer que le shérif Alex Villanueva avait pourtant pris l’engagement de prendre des dispositions fermes dans le but de préserver la vie privée des familles.

«Il s’agit d’une violation inqualifiable de la dignité humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles », a indiqué Gary Robb. Aussi, ont-ils exigé que les auteurs de ces actes soient identifiés et punis. Le conseil de Vanessa Bryant demande également qu’une enquête interne soit menée dans le but de garantir que les photos ne soient plus diffusées.