La multinationale américaine Netflix ne compte visiblement pas croiser les bras face à l’épidémie du Coronavirus. Selon une annonce qui a été faite par le géant du streaming, un fonds de soutien doté de 100 millions de dollars a été mis sur pied. L’objectif de cette initiative est de venir en aide à la filière de divertissement par ces temps d’épidémie.

A en croire les responsables de cette structure américaine, le coronavirus n’a pas épargné la communauté des créateurs. Plusieurs centaines de milliers d’employés et d’acteurs sont momentanément au chômage. Cette situation est causée par la cessation de toutes les productions de télévision ou de cinéma dans le monde.

En soutien aux travailleurs touchés par la crise

Comme autre corps de métiers ayant été frappé par cette situation, on peut également citer les électriciens, les menuisiers et les chauffeurs qui sont pour la plupart payés à l’heure. A en croire les précisions qui ont été faites par les responsables de la multinationale, ce fonds permettra de soutenir ceux qui interviennent sur leurs productions de par le monde et qui sont touchés par cette crise sanitaire.

L’industrie du film et de la télévision seront également prises en compte. Un montant évalué à15 millions de dollars du nouveau fonds sera attribué à des organisations qui fournissent des aides d’urgence aux employés en cessation de travail. Plusieurs pays du monde sont concernés par cette aide. Pour l’heure, les différentes organisations bénéficiaires ne sont pas encore connues.