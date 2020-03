La tension monte de plus en plus en Côte-d’Ivoire. Après la dépénalisation du délit de presse en 2017, l’Etat ivoirien vient de condamner deux journalistes. En effet, il s’agit de Yacouba Gbané et de Barthélémy Téhin, respectivement directeur de publication et journaliste au quotidien ‘’Le Temps’’. Le quotidien appartient au groupe de presse Cyclone, un organe proche de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo. Le procès fait suite à un article publié dans les colonnes du quotidien, le samedi 29 février et le dimanche 1er mars 2020, sous le titre : « Fraudes au sommet, corruption : la Côte-d’Ivoire, un véritable Etat voyou ! ». Cette condamnation intervient quelques heures avant le discours de l’actuel chef de l’Etat, Alassane Ouattara sur l’état de la nation.

« Atteinte à l’honorabilité et à la considération de plusieurs membres du gouvernement »

C’est dans la matinée du mardi dernier que Yacouba Gbané et Barthélémy Téhin, tous deux journalistes pro-Gbagbo avaient été interpellés. Dans l’article indexé par les autorités ivoiriennes, le quotidien dénonce des actes de corruption au sein de l’Etat, mais aussi une affaire de « fraude aux concours de la fonction publique ». Les deux journalistes ont été jugés en comparution immédiate.

Pendant le procès ils ont été accusés d’avoir porté « atteinte à l’honorabilité et à la considération de plusieurs membres du gouvernement ». La justice ivoirienne les condamne à payer cinq millions de francs CFA d’amende chacun, soit 7.500 euros. Le directeur de publication du quotidien suite à l’annonce de la sentence estime que cela est inconcevable. « C’est lourd comme peine et c’est inadmissible » a-t-il déclaré.

L’avocat de la défense, Me Claver N’dry, avant la prise de cette décision a quitté l’audience. Il n’avait pas, à en croire ses propos, obtenu le temps requis pour préparer le procès et défendre ses clients. Il avait plaidé pour le report du procès en vain. Ousmane Sy Savané, directeur du groupe de presse Cyclone pense déjà dans les tous prochains jours « interjeter appel » .