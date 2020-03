Le ministre sénégalais des transports aériens et du tourisme Alioune Sarr annonce la suppression des vols internationaux vers tous les aéroports du Sénégal à travers un communiqué publié ce jeudi 19 mars 2020. Une mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronaviru Covid-19.

Suspendus jusqu’au 17 avril

Les autorités sénégalaises qui avaient annoncé une suspension partielle du trafic aérien vers certaines destinations dont la France et l’Espagne entre autres a annoncé par le biais du ministre de tourisme la suppression définitive des vols jusqu’au 17 avril prochain. La mesure prendra effet dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars à minuit. Les autorités sénégalaises espèrent ainsi réduire les risques de propagation du virus liés aux activités aérienne. Notons que les premiers cas de contamination au Covid-19 enregistrés au Sénégal étaient importés. “Seuls les vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux seront autorisés” annonce le ministre.

Le président de la république du Sénégal, Macky Sall avait annoncé des mesures pour arrêter la progression du coronavirus Covid-19. Le Sénégal enregistre à ce jour 38 cas de contamination au coronavirus dont 5 guérisons. Au total 33 personnes sont actuellement sous traitement contre le coronavirus.