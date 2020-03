La pandémie du coronavirus dans ses ravages aux multiples conséquences économiques, n’épargne aucun secteur. Obligés de suspendre plusieurs de leurs vols à cause de la pandémie du Covid-19, les compagnies aériennes sont actuellement en grande difficulté. Ce jeudi 19 mars 2020, l’Association internationale du transport aérien (IATA) a révélé ces difficultés, qui pour y faire face, il faudra environ 200 milliards de dollars soit 185 milliards d’euros.

Cette importante somme sollicitée par l’IATA, dans le communiqué qu’elle a rendu public, pourrait être considérée comme « soutien financier direct » aux compagnies de transport aérien ainsi qu’un moyen pour eux de compenser les manques à gagner et aussi pour pallier les difficultés de trésorerie. Elle pourrait prendre également la forme de prêts et de garanties par les différents gouvernements et les banques centrales, ou comme un moyen d’alléger les impôts et les charges sociales.

Une des conséquences de la décision de Trump

Par ailleurs, le secteur du transport aérien a été spécifiquement atteint à cause la décision du Président américain Donald Trump, qui a interdit tous les vols de l’Europe en direction des USA, sauf ceux provenant de l’Angleterre afin de limiter les cas de contamination. De même, plusieurs pays de par le monde ont suspendu des vols dans leurs pays surtout les vols qui proviennent des pays les plus atteints par le virus.