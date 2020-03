À Benghazi comme à Damas, les autorités ne portent pas forcément le président turc, Recep Tayyip Erdogan dans leurs coeurs. Ce dernier ayant lancé contre Damas et Benghazi une offensive afin de soutenir leurs rivaux. Tout semble unir désormais le maréchal Haftar et le président Bachar el-Assad. C’est à cet effet que les deux hommes forts de Libye et de Syrie ont décidé d’allier leurs forces contre le leader de Turquie.

Ce mardi 3 mars, le gouvernement du maréchal Haftar a rouvert l’ambassade de Libye à Damas, défiant ainsi l’ONU, mais aussi Erdogan et leurs rivaux de Tripoli. Pour l’occasion des proches de Haftar ont fait le déplacement en Syrie. Ce rapprochement entre les deux leaders a en réalité débuté depuis quelques jours et fait depuis les choux gras de la presse hostile au président syrien.

Il faut dire que l’événement est tout à fait exceptionnel. En effet, depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye n’a plus de représentation en Syrie. Et ce rapprochement non anodin pourrait permettre d’autres types de rapprochements dans les semaines et mois à venir. Pour l’heure, Bachar el-Assad tente de reconquérir le dernier bastion qui résiste encore à ses forces : Idlib.