Madame Socé Diop Dione, responsable d’APR à Koungheul et Directrice de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal (ACBEP) a été démise de ses fonctions par le chef de l’État, Macky Sall. Le décret a été signé par le président de la république ce mercredi 04 mars lors du Conseil des ministres.

Remplacée après 7 ans de fonction

Madame Diop Dione, citée dans le rapport de l’Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) 2017-2018 pour “délits d’escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics” sera remplacée à la tête de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal par Hamady Dieng, professeur de mathématiques informe le rapport du conseil des ministres.

Madame Socé Diop Dione a dirigé cette agence rattachée au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pendant sept ans. Elle a été accusée de “recours abusif à la procédure de gré à gré dans l’attribution des marchés et le recrutement de son propre frère pour superviser les travaux de son propre chantier, entre autres griefs” par le rapport de l’OFNAC. Le communiqué du Conseil des Ministres qui félicitait hier les travaux de l’office informe que Madame Diop Dione est appelée à d’autres fonctions sans plus de détails.