La crise en Syrie et l’intervention du président turc Recep Tayyip Erdogan pour défendre les rebelles et bloquer non seulement les kurdes et le régime Assad n’est pas du goût de certaines personnalités. Si le pouvoir russe ne voit pas l’assaut turc d’un bon oeil, d’autres personnalités sont sur la même longueur d’onde que Poutine, même si les intérêts directs divergent.

Depuis quelques jours, la Grèce assiste presque impuissante à l’arrivée des réfugiés syriens, afghans sur son territoire. Les affrontements qui ont eu lieu entre les forces de l’ordre et des dizaines de réfugiés n’ont pas découragé la plupart d’entre eux. Après la menace d’Erdogan, les européens ont tenté de discuter avec les autorités turques. Mais cette démarche européenne est loin d’être satisfaisante à en croire la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. En France elle a insisté sur la dangerosité de la situation et a profité pour de l’occasion pour lancer un appel aux européens.

Accusant le président Erdogan de vouloir islamiser l’Europe en laissant venir sur le continent un grand nombre de réfugiés, elle appelle la France et les pays européens à agir au plus vite : «La France et l’Europe doivent venir au secours de la Grèce et inverser totalement la politique d’immigration» avant d’ajouter que le président turc manifestait la «volonté clairement affichée et maintes fois réitérée d’Erdogan d’islamiser l’Europe», insistant «Il l’avoue bien volontiers l’Europe sera musulmane si Dieu le veut». Pas sûr que ces déclarations plaisent au principal intéressé, le président Erdogan, qui a fait des clashs un de ses sports favoris.