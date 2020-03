Alors que les masques de protection se raréfient au Maroc dans un contexte de découverte du Coronavirus, les agents de la douane ont mis la main sur des individus transportant à eux seuls plusieurs centaines de milliers de ce matériel. Selon les précisions apportées par les médias locaux sur cette situation, il s’agit en effet de deux Britanniques. Le premier transportait 100 000 masques alors que le second en transportait 17 000.

Les masques envoyés à Manchester…

« Les agents des services de la douane ont arrêté, dans la matinée de ce mardi 3 mars, un camionneur britannique qui s’apprêtait à quitter Tanger. Il était en possession de près de 100 000 masques de protection », a rapporté un média. Les masques saisis auraient une valeur de plus de 2,8 millions d’euros à en croire les précisions qui ont été apportées dans d’autres médias. Le camionneur britannique aurait acquis chèrement les masques.

Alors que le lot était cédé à 4,6 euros avant l’épidémie, il les acheté 8 fois plus cher. Quant au second, il a pris le soin de vider les pharmacies de la ville avant d’essayer de transporter vers Manchester toute cette quantité de masques dans ses bagages. Même si les autorités du pays estiment, qu’il s’agit d’un délit, le mis en cause ne voit là aucun acte frauduleux.

Notons que les pharmacies sont prises d’assaut depuis que le Coronavirus a atteint le pays. Mais les officines de pharmacie n’arrivent pas à satisfaire la demande de plus en plus forte.