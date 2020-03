Ce jeudi, Harry et Meghan sont apparus en public ensemble au Royaume-Uni pour la première fois depuis qu’ils ont annoncé qu’ils quitteraient les fonctions royales et feraient une nouvelle vie au Canada. La duchesse serait venue du Canada, où le couple vit depuis novembre, pour rejoindre Harry, qui lui était déjà à Londres, pour assister à la cérémonie de remise de prix du Fonds Endeavour pour les militaires et les femmes, malades et blessés. Une apparition qui n’était pas passée inaperçue alors que le couple entamait leur dernière série d’engagements publics dans le Royaume.

Une sortie remarquée

Le Fond Endeavour est un fond britannique sui viserait à inciter les militaires et les femmes blessés, blessés et malades, à explorer de nouveaux défis physiques dans le cadre de leur rétablissement pour reconstruire leur estime de soi. La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée à Mansion House ce 5 mars, avait été l’occasion pour la communauté militaire de célébrer toutes les incroyables réalisations des candidats au cours de l’année écoulée, et l’esprit combatif de ceux qui sont soutenus par le Fonds Endeavour.

A cette cérémonie, avait été spécialement conviés, le Duc et la duchesse de Sussex. Et leur apparition rapportait la presse avait à elle seule donné un cachet particulier à la cérémonie. La Duchesse, élégante et habillée avec sa recherche de gout coutumière semblait radieuse aux bras de son époux, le Prince Harry lui-même dépositaire de titres militaires.

Le Prince Harry avait au cours de son discours déclaré être «profondément fier d’avoir servi» aux côtés de ses militaires blessés que le fond voulait récompenser, en tant que « capitaine du Pays de Galles». « «Être en mesure de servir la Reine et le pays est quelque chose dont nous sommes tous fiers à juste titre, et cela ne nous quitte jamais. Une fois qu’on a servi, on est toujours au service! » Avait-il ajouté en substance. Cependant, le prince Harry alors que le couple se retirait de ses rôles royaux, avait de fait renoncé à ses titres militaires honorifiques. Mais avait-il tenu à préciser, il aurait l’intention de conserver le parrainage avec d’initiatives qu’il avait contribué à mettre sur pied, tels que le Fonds Endeavour et les Jeux Invictus, une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.