Le Megxit continue de beaucoup faire parler Outre manche, en début d’année, le Prince Harry et son épouse Meghan Markle ont décidé de s’affranchir de la tutelle de la famille royale britannique pour poursuivre leur propre vie au Canada. Ces derniers jours, le couple des Sussex étaient présents en Angleterre pour une dernière série d’obligations liées aux activités de la famille royale britannique. Le 31 mars prochain, le Prince Harry et Meghan Markle quitteront officiellement la famille royale britannique.

Il faut dire que la décision du couple princier a fait couler beaucoup d’encre et de salive en Grande-Bretagne, dans l’histoire de la royauté britannique, c’est sans doute la première fois qu’un prince renonce à son statut pour mener une vie loin des affres du Palais de Buckingham Palace. Le célèbre journaliste Paul Routledge, opposant à la famille royale britannique a critiqué avec virulence Meghan Markle dans une tribune publiée dans le journal Mirror.

Routledge n’y vas pas de main morte

Routledge a déclaré que le Prince Harry a commis une grave erreur en quittant ses fonctions au sein de la royauté britannique, pour le journaliste, c’est Meghan qui est la cause de cette abdication. Paul Routledge n’a pas hésité à affirmer que la vie d’Harry serait meilleure s’il n’avait pas rencontré Meghan, il ajoutera que la duchesse de Sussex, guidée par un certain égoïsme voulait avoir Harry pour elle toute seule. “Plus j’y pense, plus je suis persuadée que Meghan a ruiné la vie d’Harry. Elle l’a arraché à sa famille et à sa destinée royale dans son propre pays, l’éloignant à des milliers de kilomètres.Combien de temps va-t-il s’écouler avant qu’il ne s’aperçoive qu’il a fait une terrible erreur ? ” livrera Paul Routledge.