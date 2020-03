Il y a quelques jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a ouvert la boîte de pandore en autorisant les migrants massés à la frontière greco-turc de rallier l’Europe. Cette annonce du président turc a entraîné un vaste mouvement de déplacement des migrants vers la Grèce, les autorités de ce pays ont vite été débordé par l’afflux brusque et massif de milliers de migrants désespérés. Des images choquantes circulant sur internet ont montré des gardes-frontières grecs qui adoptaient une posture agressive envers les migrants.

Face à la situation dramatique qui se jouait sous ses yeux, Recep Tayyip Erdogan a fait machine arrière il y a quelques jours en interdisant aux migrants de tenter de traverser la frontière. Pour venir en aide un tant soit peu aux migrants, une coalition de pays volontaires de l’Union Européenne envisage de prendre en charge jusqu’à 1.500 enfants migrants actuellement bloqués sur les îles grecques par mesure de soutien humanitaire.

Venir en aide à des enfants en situation précaire

L’annonce a été faite ce Lundi 09 mars par le gouvernement allemand. D’après les responsables de la coalition gouvernementale dirigée par Angela Merkel, il faut au plus vite assister la Grèce afin de faire face à la situation humanitaire difficile de 1.000 à 1.500 enfants se trouvant sur les îles du pays. “Il s’agit d’enfants qui, en raison d’une maladie ont urgemment besoin de soins, ou d’enfants non accompagnés et âgés de moins de 14 ans, pour la plupart des filles” ont déclaré dans un communiqué les responsables de la coalition gouvernementale allemande.