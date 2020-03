Après les édifices publics et privés de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, les graffeurs lyonnais du collectif « JAB » dégradent une fois encore des bâtiments publics. Cette fois-ci c’est un monument historique de la Namibie qui a été victime du dommage causé par ces français. Il s’agit en effet des tags que le collectif a recouvert sur les murs de l’ancienne gare de Garub. La ville se situe à plus de 600 km de la capitale Windhoek.

Un monument historique « totalement foutu en l’air »

Les murs du monument, objets de délabrement par ce groupe de graffeurs, sont celui de l’ancienne station ferroviaire de la Namibie construite en 1990. Elle avait longtemps desservi plusieurs riverains. Aujourd’hui, même si la station n’est plus fréquentée, elle constitue pour les riverains et pour tous les namibiens un vestige, donc un monument historique. Les graffeurs se sont amusés à faire un « jeu idéal » sur les murs de ce monument. Ils ont fait plusieurs dessins sur les murs et les ont marqués de leur signature : ‘’Soli’’. Une signature qui a d’ailleurs permis aux investigateurs de remonter à eux. Franci Carney est une photographe, alors qu’elle est venue immortaliser la vieille gare, le constat qu’elle a fait l’a irrité. « Merci au touriste qui a totalement foutu en l’air ce bâtiment… » a-t-elle lancé, en ajoutant que le bâtiment « est probablement » vieux que l’auteur des faits.

Vague de colère en Namibie

Après les constats et la propagation de la nouvelle, tout le pays s’est emporté dans une vague de mécontentement. Pour Franci Carney, en colère contre les auteurs, « …le mal est fait ». Une restauratrice estime son indignation et explique pourquoi tout le pays est en colère. « Le nombre de monuments historique est très faible en Namibie(…). Nous n’avons pas de cathédrales, ni de chapelles, tous ce que nous avons ce sont ces vieux bâtiments qui témoignent de notre histoire. C’est pourquoi nous sommes indignés » a-t-elle confié. Dans les prochains jours, une plainte sera déposée au consulat français.