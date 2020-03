Alors que le couple Obama s’est engagé avec Netflix il y a quelques mois déjà, voilà que le géant Américain vient de confirmer la collaboration entre l’ancien président, son épouse et les réalisateurs du blockbuster Avengers : Endgame, afin de travailler sur un film racontant l’histoire d’un jeune couple forcé de quitter le Moyen-Orient s’il souhaite survivre.

Intitulé Exit West, le film lui, se base sur l’histoire écrite par Mohsin Hamid. Un livre que les Obama ont adoré lire puisqu’ils ont décidé, au début de l’année, de le placer dans leur liste des lectures à ne surtout pas manquer en 2020. Un film qu’ils produiront donc, en collaboration avec les frères Russo, qui eux sont connus pour avoir travaillé à la réalisation d’un des plus gros films jamais tourné, Avengers : Endgame.

Les Obama vont produire pour Netflix

Si le casting n’est pas encore totalement connu, Riz Ahmed (vu dans Rogue One: A Star Wars Story) devrait être la figure de proue de ce long-métrage que se chargera de réaliser, Yann Demange. L’histoire elle, raconte comment Saïd et Nadia ont décidé de quitter le quotidien de leur ville au Moyen-Orient, sur le point de basculer dans la guerre civile. Suite à l’assassinat de sa mère, Saïd embarque ainsi sa compagne dans un long périple qui va les conduire à Mykonos puis Londres.

Une film adapté d’un best-seller

Un périple au cours duquel les rencontres se feront nombreuses, les épreuves, difficiles à surmonter et les besoins basiques (nourriture, eau et vêtements propres) viendront à manquer. Sur fond d’histoire d’amour, le message lui, est très clair puisqu’il permet de montrer à la face du monde le quotidien réel de ces milliers de migrants qui chaque semaine, tentent de quitter et fuir la guerre dans l’espoir de trouver un monde meilleur, notamment sur le continent européen.