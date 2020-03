L’été dernier, la superstar du football Neymar Jr était empêtré dans un sombre affaire de viol. L’affaire avait fait les choux gras de la presse durant de nombreuses semaines et la star brésilienne du Paris Saint Germain fut pris dans la tourmente. L’accusatrice de Neymar était la jeune brésilienne Najila Trindade, cette dernière avait alors accusé Ney de l’avoir aggressé dans une chambre d’hôtel à Paris. Najila Trindade était venue spécialement du Brésil pour rencontrer le numéro 10 auriverde.

Les faits s’étaient déroulés en Mai 2019 et Najila Trindade avait attendu de rentrer au Brésil pour porter plainte contre Neymar. Cependant, le jeune femme n’a pas obtenu gain de cause dans son pays, elle a même été poursuivie pour dénonciation calomnieuse et extorsion, Neymar quant à lui a été innocenté au Brésil, c’est ainsi que le dossier fut classé sans suite.

Cependant, ce mercredi 10 mars, il y a eu un rebondissement, en effet, selon la chaîne Fox Sports, le cabinet d’avocats basé à Santos qui avait en charge le dossier du viol présumé de Najila Trindade a été cambriolé. Les criminels auraient subtilisé l’accord de confidentialité signé par Najila Trindade avec un avocat concernant le dossier Neymar.