Il a pourtant affirmé à de multiples reprises que sa carrière politique était terminée. Mais qu’en est-il réellement ? En effet, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy était l’invité surprise d’un meeting de campagne électorale de Rachida Dati, candidate aux municipales de Paris, organisé dans la salle Gaveau, située dans le 8e arrondissement.

L’ancien président de la République est effectivement apparu le temps de quelques instants, là même où il avait fêté sa victoire aux présidentielles, au soir du 6 mai 2007. Très heureux de revenir dans cette salle, Sarkozy a d’ailleurs eu un mot pour le passé, évoquant son émotion. S’il a pris de l’âge depuis, l’ancien patron de la droite retrouve très vite des couleurs au point de prouver que s’il a quitté la politique, la politique elle, reste bien ancrée en lui.

Sarkozy, en déplacement pour Dati

À ses yeux, cette élection municipale est un moment politique important. Souhaitant rendre à Rachida Dati ce qu’elle lui a donné, à savoir la fidélité lorsqu’elle était en poste, l’ancien président de la République retrace le parcours de celle qui, un temps, fut sa protégée. Arrivée en 2002 au sein de ministère de l’Intérieur, elle connaîtra son heure de gloire en 2007, lorsqu’elle sera nommée garde des Sceaux. « J’ai toujours pu compter sur elle, et aujourd’hui, tu peux compter sur moi. » se félicite d’ailleurs l’ancien président.

La droite peut-elle reprendre Paris ?

Une intervention qui n’aura duré que quelques minutes, au cours de laquelle Nicolas Sarkozy loue le courage et l’abnégation de Rachida Dati, qu’il souhaite voir réveiller la droite républicaine. Une fois descendu de scène, Dati reprendra le contrôle et déroulera autour de ses sujets principaux, la sécurité, la propreté et la famille. Elle profitera également de l’occasion pour tacler ses principales concurrentes, à savoir la représentante de la gauche Anne Hidalgo et celle de la majorité présidentielle, Agnès Buzyn. Une campagne offensive, à l’image de ce que faisait d’ailleurs Nicolas Sarkozy en son temps.