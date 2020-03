Apparemment exaspéré par l’irresponsabilité de certains ressortissants étrangers qui passent outre les mesures d’auto-isolement imposées dans le cadre de la pandémie du coronavirus, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a sorti un communiqué.

Dans cette note, il prévient que toute personne qui s’opposerait encore ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l’application de ces mesures qui protègent la population, s’expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

Conduits de force sur le site de mise en quarantaine

Il invite quiconque ayant connaissance du non respect des mesures d’auto-isolement par « tout individu (béninois comme étranger), revenu de l’extérieur à appeler l’un des numéros suivants : 95361107, 51020000, 51040000 ou à se rapprocher de l’unité de police la plus proche pour porter l’information ». Benjamin Hounkpatin rappelle qu’il a dû ces derniers jours faire interpeller des ressortissants étrangers n’ayant pas respecté les mesures d’auto-isolement. «

“En liaison avec les services compétents du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la justice et de la législation, j’ai fait interpeller des ressortissants étrangers, rentrés de leurs pays d’origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités sans observer lesdites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d’isolement obligatoire” a indiqué le ministre de la santé dans son communiqué.