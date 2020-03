C’était une star adulée dans la sphère ouest-africaine dans les années 90. Nst Cophie’s, auteur du tube “Zôgôda Nzué” serait décédé ce dimanche des suites d’une longue maladie d’après les médias ivoiriens.

Il avait su faire danser les ivoiriens et toute la sous-région et était même à la base d’un style vestimentaire reconnu. Nst Cophie’s star des années 90 se serait éteint aux USA où il suivait des soins depuis quelque temps. On se rappelle encore de ses tubes et des foules qu’il mobilisait lors de ses représentations. Retrouvez ci-dessous l’un de ses plus célèbres titres en vidéo.