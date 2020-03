En Grèce, le gouvernement serait comme sur le pied de guerre alors que le nombre de réfugiés en provenance de Turquie, serait passé de 4 000 à 25 000 en cinq jours. Une situation potentiellement explosive, dont les ministres de l’Intérieur de l’UE réunis à Bruxelles ce mercredi pour des pourparlers d’urgence, auraient pris la mesure. Ce jeudi Le président Erdogan lui décidait de déployer des milliers d’éléments des forces de police à la frontière avec l’Europe pour « sécuriser » la traversée des migrants.

Erdogan signe et persiste

L’Union Européenne ne voulait de de ces réfugiés qui pour beaucoup pouvaient avoir des connections avec l’EI déchu il y a peu. Et de ce fait la Turquie par sa situation géographique intéressante avait de fait été choisie comme pays « tampon », un accord étant à ce propos trouvé en 2016, entre Ankara et Bruxelles. Et Ankara après la guerre en Syrie et la déchéance de l’Etat Islamique, avait vu arriver sur son sol plus de trois millions de réfugiés. Mais la crise à Idlib avec la Syrie et la Russie, avaient poussé des milliers d’autres réfugiés vers les frontières turques, et devant ce que le président Erdogan avait taxé d’attentisme de l’Europe, la Turquie avait décidé de briser son accord de 2016 avec l’UE et d’ouvrir ses frontières européennes.

La Grèce parce qu’elle faisait frontière à la Turquie avait donc dû subir de plein fouet la « punition » d’Erdogan. Des milliers de migrants depuis Samedi dernier affluaient par vagues successives à ses portes, certains tentant de traverser illégalement par la mer. Le Gouvernement grec ayant juré de ne pas céder d’un pouce au chantage turc, avait dû mobiliser d’énormes ressources et déployer des milliers de forces de sécurité pour maintenir l’intégrité de ses frontières.

Il y a quelques jours, le président Erdogan dans une allocution à Ankara, accusait les forces grecques de faire, en violation de toutes les lois sur les droits de l’homme, usage de leurs armes à feu sur les migrants et décidait d’envoyer lui aussi des milliers de policiers à ses frontières. Ce jeudi, le Ministre de l’intérieur turque Süleyman Soylu, lors d’une visite dans la zone frontalière déclarait en substance : « Ce matin, nous avons envoyé le long de la rivière Evros, 1 000 membres de la police spéciale, entièrement équipés, pour les (les policiers grecs) empêcher de repousser » les migrants. Selon Frontex, l’agence de protection des frontières de l’UE, la Grèce auraient déjà réussi à repousser « 4 900 migrants » vers la Turquie depuis le 1er mars.